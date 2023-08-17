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Остров Лампедуза не справляется с возросшим числом мигрантов, прибывающих в Италию из Африки
Местный центр первичного размещения мигрантов уже переполнен, что вынудило власти отправить 3 000 человек на Сицилию в минувшие выходные

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Кризис набирает обороты, как десятки тысяч мигрантов продолжают прибывать на итальянский остров Лампедуза из Северной Африки, что ставит под угрозу стабильность правительства премьер-министра Джорджи Мелони.

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С начала года в Италию нелегально прибыло уже более 100 000 мигрантов, как сообщает МВД страны. Это самый высокий показатель с 2017 года и есть риски, что текущий год может приблизиться к рекордным 180 000 мигрантов, зафиксированным в 2016 году.

Лампедуза – маленький остров, который не в состоянии справиться с текущим притоком людей. Местный центр первичного размещения мигрантов уже переполнен, что вынудило власти отправить 3 000 человек на Сицилию в минувшие выходные.

Правительство Мелони, которое пришло к власти в частности благодаря обещаниям остановить контрабанду людей и прибытие мигрантов из Северной Африки, оказывается под интенсивным огнем критики.

“Ситуация становится все более напряженной. Люди ищут лучшую жизнь, бегут от бедности и войн, а наше правительство не может эффективно управлять этой ситуацией”, – комментирует оппозиционный депутат, который также указал на явный провал миграционной политики, особенно после подписания Италией и ЕС меморандума о взаимопонимании с Тунисом.

Этот меморандум предусматривает прямую помощь ЕС Тунису на сумму более 100 миллионов евро с целью предотвращения прибытия мигрантов в Европу.

Ситуацию усугубляют хорошие погодные условия, которые, похоже, стали одной из причин активизации миграционных потоков.

“Мы на пороге гуманитарной катастрофы, и решения требуются незамедлительные,” – подчеркивает корреспондент Euronews из Рима, Джорджия Орланди.


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