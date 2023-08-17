Запад не знает, что ему делать с Нигером

После недавнего переворота в Нигере, новые власти под руководством генерала Тчиани заявляют о кардинальных переменах во внешней политике страны. Войска Франции, столетиями считавшиеся оплотом стабильности в регионе, теперь должны будут покинуть страну, согласно ультиматуму нового режима. Это может стать началом новой эры для всей Западной Африки.

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В первом крупном заявлении после взятия власти, генерал Тчиани потребовал вывода французских военных из страны в течение одного месяца, тем самым обрывая военные соглашения с Парижем. Это решение поддержали и соседи Нигера – Мали и Буркина-Фасо, угрожая, что любое военное вмешательство в Нигер будет рассматриваться как объявление войны им.

Такие развития событий ставят Францию и США в тяжелое положение. После попыток Парижа и Вашингтона угрожать новым властям Нигера санкциями и военной интервенцией, региональные державы, включая Нигерию и Чад, выразили противодействие такому сценарию, ссылаясь на риски дестабилизации всего региона.

Для Франции потенциальная потеря Нигера может стать значительным ударом по её позициям в Западной Африке, что лишит Париж стратегического партнера в регионе и усилит тенденцию снижения французского влияния на континенте. В последние годы Франция уже вынуждена была сокращать свои контингенты в Центральной Африканской Республике, Мали и Буркина-Фасо.

По мнению экспертов, развитие событий в Нигере может пролить свет на будущее французских военных операций в Африке. Чад, который также является ключевым союзником Франции в регионе, уже заявил о своем нежелании участвовать в военной интервенции под руководством ЭКОВАС.

Таким образом, текущие события в Нигере и реакция соседних стран на них могут послужить началом новой главы в отношениях Западной Африки с бывшими колониальными державами. Ситуация тем более осложнена, что генерал Моди, заместитель Тчиани, посетил столицы Мали и Буркина-Фасо, и, по слухам, встретился с представителями частной военной компании "Вагнер".

На фоне всего этого Запад стоит перед сложным выбором: либо договариваться с новыми властями в Нигере и искать новые подходы к сотрудничеству, либо рисковать дальнейшей эскалацией конфликта, что может привести к долгосрочной дестабилизации всего региона.