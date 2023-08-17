Финляндия и Эстония открыли воздушное пространство для российских самолетов из-за грозы

Сохраняя дух сотрудничества и солидарности, Финляндия и Эстония предоставили временное разрешение трем российским самолетам пролететь через свои воздушные пространства. Это позволило избежать опасной грозы и обеспечило безопасный путь для воздушных судов.

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Как сообщили представители Росавиации, три самолета национальных авиакомпаний "Россия", "Уральские авиалинии" и "Северный ветер" выполняли полеты над нейтральными водами в/из Калининграда. В связи с неблагоприятными метеоусловиями, они вынуждены были пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии.

Сотрудничество между аэронавигационными службами этих стран и региональным центром Единой системы Организации воздушного движения гарантировало плавное и безопасное прохождение российских воздушных судов через их воздушные пространства.

Росавиация выразила благодарность компетентным органам Финляндии и Эстонии за этот акт сотрудничества. Организация также подчеркнула свою готовность оказать аналогичную поддержку и безопасное воздушное движение для иностранных авиаперевозчиков в российском воздушном пространстве в будущем.