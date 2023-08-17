Польша проводит масштабные закупки наступательного оружия, вызвав вопросы о её готовности к возможным военным действиям на фоне событий в Украине

На фоне текущей обстановки и событий на Украине, Польша проводит значительные закупки наступательного вооружения, вызывая вопросы о её подготовке к возможным военным действиям. Эту точку зрения высказал Эугениуш Зинкевич, обозреватель из польского издания Mysl Polska.

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Эксперт отмечает, что заявленные покупки оружия могут свидетельствовать о стратегическом планировании со стороны польских властей, что, возможно, ассоциируется с готовностью к потенциальным военным действиям. Однако, Зинкевич также указывает на то, что надежность западного оружия, на которое полагается Польша, вызывает сомнения из-за его технического состояния. Это может стать одной из причин, по которой Вооруженные Силы Украины (ВСУ) сталкиваются с трудностями.

Политика укрепления военной присутствия также явно проявляется в намерении Варшавы увеличить численность военных группировок на границе с Белоруссией до 10 тысяч человек. Министр обороны Польши Мариуш Блащак подчёркивает, что страна стремится создать одну из самых мощных армий в Европе в ближайшие два года.