Санкции со стороны Японии оказали серьезное воздействие на владивостокский порт

Суровые последствия японских санкций начинают ощущаться на практике, и это особенно заметно во Владивостоке. По данным таможенных органов, поток автомобилей, поступающих через этот важный портовый город, резко иссяк.

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За всего лишь неделю количество автомобилей, оформленных на ввоз, упало почти вдвое, что эквивалентно 3036 машинам. В то время как в предыдущей неделе таможня оформила 7154 автомобиля, в период с 9 по 15 августа этот показатель сократился до 4118.

Таможенные представители уточняют, что между ввозом автомобиля в Россию и подачей соответствующих документов на таможенное оформление может потребоваться определённое время. Сроки зависят от полноты и своевременности предоставления необходимых документов, а также оплаты таможенных сборов.

Причиной данного сокращения стала серия санкций, введённых Японией с 9 августа. Под этот запрет попали не только автомобили с объёмом двигателя свыше 1,9 литра, но также гибридные машины и электромобили. Это лишь часть широкого спектра товаров, которые подверглись запрету.