Компания Google обновляет свой браузер, добавляя функцию, созданную для тех, кто предпочитает краткость





Компания Google представила уникальное обновление для своего браузера, спроектированное специально для тех, кому лень читать весь текст страницы. Представляем вам новую функцию, которая с помощью искусственного интеллекта создает краткие выжимки из просматриваемых веб-страниц.

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Эта функция, названная SGE while browsing (во время просмотра), доступна для большинства актуальных операционных систем и предназначена для того, чтобы выводить на экран пользователя тезисные выдержки из текста на отдельной странице. Это обещает сделать поиск информации в Интернете более удобным и эффективным.

Однако существует оговорка: генерация сводки текста будет работать исключительно на бесплатных и общедоступных сайтах. Таким образом, для платных ресурсов эта функция будет недоступна. Если же пользователю не хватает предоставленной краткой информации, функция Explore on page позволит более углубленно изучить весь материал.

У нововведения есть свои особенности. Пока что оно будет доступно только для участников программы Google SGE. Это означает, что большинство пользователей Google Chrome пока не смогут в полной мере оценить все преимущества этой функции.

Кроме того, новая функция дополняет стандартный поисковый сервис. Поиск слов теперь будет дополняться словами, сгенерированными искусственным интеллектом, что позволит получить более глубокий и точный ответ на запрос пользователя. Еще одной интересной функцией станет подсвечивание отдельных слов в тексте. Кликнув по подсвеченному слову, пользователь сможет узнать его определение и просмотреть фрагменты SGE кода.

Это обновление, безусловно, является большим шагом вперед в области удобства и эффективности поиска информации в интернете. Оно позволяет пользователям быстрее находить нужные данные, не тратя время на чтение лишней информации.

Теперь остается лишь ждать, когда же эта функция станет доступна для широкого круга пользователей.