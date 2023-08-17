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Компания Google представила уникальное обновление для своего браузера, спроектированное специально для тех, кому лень читать весь текст страницы. Представляем вам новую функцию, которая с помощью искусственного интеллекта создает краткие выжимки из просматриваемых веб-страниц.
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Эта функция, названная SGE while browsing (во время просмотра), доступна для большинства актуальных операционных систем и предназначена для того, чтобы выводить на экран пользователя тезисные выдержки из текста на отдельной странице. Это обещает сделать поиск информации в Интернете более удобным и эффективным.
Однако существует оговорка: генерация сводки текста будет работать исключительно на бесплатных и общедоступных сайтах. Таким образом, для платных ресурсов эта функция будет недоступна. Если же пользователю не хватает предоставленной краткой информации, функция Explore on page позволит более углубленно изучить весь материал.
У нововведения есть свои особенности. Пока что оно будет доступно только для участников программы Google SGE. Это означает, что большинство пользователей Google Chrome пока не смогут в полной мере оценить все преимущества этой функции.
Кроме того, новая функция дополняет стандартный поисковый сервис. Поиск слов теперь будет дополняться словами, сгенерированными искусственным интеллектом, что позволит получить более глубокий и точный ответ на запрос пользователя. Еще одной интересной функцией станет подсвечивание отдельных слов в тексте. Кликнув по подсвеченному слову, пользователь сможет узнать его определение и просмотреть фрагменты SGE кода.
Это обновление, безусловно, является большим шагом вперед в области удобства и эффективности поиска информации в интернете. Оно позволяет пользователям быстрее находить нужные данные, не тратя время на чтение лишней информации.
Теперь остается лишь ждать, когда же эта функция станет доступна для широкого круга пользователей.