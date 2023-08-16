Оказалось, что значительная часть этих автомобилей принадлежит одной из местных компаний по каршерингу, столкнувшейся с финансовыми трудностями

Изначально опубликованный видеоматериал, снятый беспилотником и распространенный через YouTube Уинстоном Стерцелем, демонстрировал впечатляющее поле, на котором, казалось, стояли тысячи автомобилей модели Neta V, разбросанных повсюду. Однако дальнейший анализ Марка Рейнфорда выявил, что на самом деле на этом поле находится всего 146 автомобилей модели Neta V и несколько других автомобилей.

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Однако, что делает это явление по-настоящему интересным – многие из автомобилей оказались далеки от новых. Множество из них увенчаны неоригинальными чехлами для сидений, ковриками и другими аксессуарами, а следы повседневной эксплуатации стали видны на их кузовах. Основная часть машин это BAIC BJEV EC3 – небольшой электрический хэтчбек, востребованный в сфере каршеринга.





Оказалось, что значительная часть этих автомобилей принадлежит одной из местных компаний по каршерингу, столкнувшейся с финансовыми трудностями. И большинство из них представляют собой доступные бюджетные модели с ограниченным запасом хода.

В конце поля, однако, примечены и другие автомобили: Toyota, Hyundai, Geely и Dongfeng Peugeot-Citroen. Многие из них считаются незарегистрированными и даже абсолютно новыми. Возможно, эти автомобили ожидают поставки или, быть может, будущих покупателей.



