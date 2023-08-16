Российским силовикам предложено право отключать гражданскую связь в чрезвычайных ситуациях

Российское правительство внесло интересное предложение в свою стратегию развития отрасли связи до 2030 года. Согласно новому механизму, силовые структуры и гражданские операторы связи могут в будущем совместно использовать радиочастоты.

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Такое сотрудничество предполагает, что в случае возникновения чрезвычайного положения, сотовая связь в стране может переходить полностью под контроль силовых ведомств, которые имеют право отключать гражданские сети.

Операторы получат доступ к диапазонам частот, которые ранее были выделены исключительно для военных целей. Это, в свою очередь, может повысить скорость и надежность связи для обычных граждан. Однако существуют и опасения.

Критики исходят из того, что полное или частичное переключение сотовой связи под контроль силовых структур может означать ограничение свободы информации и коммуникации в случае чрезвычайных ситуаций. Некоторые беспокоятся, что это может привести к недостаточной доступности к сети для обычных граждан и ограничению их свободы выражения мнения.



