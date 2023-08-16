Nokia за 110 долларов, но с очень скромным аккумулятором. Представлен очень бюджетный Nokia С210 и более дорогой C310 5G

Компания HMD Global радует потребителей новыми доступными смартфонами, которые обещают стать серьезными конкурентами на рынке.

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Компания HMD Global, производитель мобильных телефонов под брендом Nokia, объявила о запуске двух новых моделей смартфонов: Nokia C210 и Nokia C310 5G. Судя по ценам, оба аппарата призваны стать доступным выбором для тех, кто ищет функциональное и современное устройство.

Nokia C210: Стоящая всего $110 Nokia C210 нацелена на бюджетный сегмент рынка. Для США, где представлена эта цена, такой смартфон можно смело назвать сверхдоступным. В сердце устройства — процессор Snapdragon 662, что обещает неплохую производительность для базовых задач.

Однако не все так радужно: аккумулятор ёмкостью всего 3000 мА•ч вряд ли позволит гаджету проработать долго без подзарядки. Экран смартфона имеет диагональ 6,3 дюйма и HD+ разрешение, в наличии 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной памяти и 13-мегапиксельная камера.

Nokia C310 5G: Стоимость Nokia C310 5G установлена на уровне $186, и за эту цену покупатель получает заметно более продвинутый аппарат. В его арсенале — современный процессор Snapdragon 480 Plus, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Камера здесь заявлена с разрешением 50 Мп, что обещает качественные и яркие снимки. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА•ч, а поддерживаемая мощность зарядки — до 20 Вт. Экран устройства, с диагональю 6,56 дюйма, также имеет разрешение HD+.

Эти новинки от Nokia обещают стать интересным и конкурентоспособным предложением в своих ценовых категориях. Остается только ждать реакции рынка и первых отзывов от пользователей, чтобы окончательно судить о потенциале этих моделей.







