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57-дюймовый изогнутый игровой монитор Samsung Odyssey Neo G9 наконец-то поступил в продажу
Поклонники игр в ожидании: Samsung запускает в продажу изогнутый игровой монитор Odyssey Neo G9 57 дюймов с разрешением 8K и частотой обновления 240 Гц

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Самсунг представил миру монитор Odyssey Neo G9 G95NC ещё в начале этого года. Но настоящие ценители игр могут наконец обзавестись этим изогнутым игровым монитором, ведь Odyssey Neo G9 готов завоевать место на прилавках магазинов. Давайте расскажем вам все подробности.

После мероприятия CES 2023 корейский гигант технологий начал продажи монитора Odyssey Neo G9 G95NC. На данный момент австрийский ритейлер Krob выставил этот новый игровой монитор по цене 3219 евро. Цена, конечно, внушительная, но неудивительно, учитывая, что это вершина игровых мониторов бренда.

 Изогнутый игровой монитор оснащен огромным дисплеем диагональю 57 дюймов с изгибом 1000R. Эта панель способна достигать яркости до 1000 нит. Экран предлагает разрешение 7680 x 2160 (8K) с впечатляющей частотой обновления 240 Гц. Кроме того, модель поддерживает сертификацию VESA DisplayHDR 1000.

Neo G9 имеет контрастное соотношение 1000000:1 и время отклика 1 мс. Его ультра широкий экран имеет соотношение сторон 32:9 и поддерживает подключение через DisplayPort 2.1 для передачи потока данных.

Этот монитор призван подарить геймерам невероятное визуальное погружение благодаря своему внушительному разрешению и высокой частоте обновления, делая каждую игровую сессию по-настоящему захватывающей.

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#samsung #игры #монитор #компьютерные игры #игровой монитор #odyssey neo g9
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