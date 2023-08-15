Санкт-Петербургский ФИЦ РАН разработал промышленный микрокомпьютер из отечественных компонентов с процессором AM335x Texas Instruments, предназначенный для управления сложным промышленным оборудованием и обладающий конкурентоспособной стоимостью по сравнению с зарубежными аналогами

Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр РАН (СПб ФИЦ РАН) разработал микрокомпьютер для управления сложным промышленным оборудованием, состоящий почти полностью из отечественных компонентов. Этот микрокомпьютер конкурирует по своим характеристикам с зарубежными аналогами, но обладает более низкой стоимостью.

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Созданный модуль, по словам разработчиков, оказался дешевле своего тайваньского прототипа и других международных аналогов. Эти микрокомпьютеры являются одноплатными системами, которые включают в себя процессор, оперативную память и необходимые периферийные устройства для автоматизации различного промышленного оборудования, например, станков.

Работы по созданию этого отечественного модуля начались в 2016 году. Первоначальные версии устройства содержали множество импортных комплектующих. Однако к 2023 году ученые модернизировали разработку, и теперь она состоит практически полностью из российских компонентов. Важным исключением является процессор — AM335x фирмы Texas Instruments, который, согласно создателям, можно будет заменить при появлении подходящего отечественного аналога.

Производство микрокомпьютеров организовано на базе дочернего предприятия СПб ФИЦ РАН — ООО «СИТ». Первые модули уже направлены отечественным промышленным заказчикам, в том числе технологической компании ГК «Равелин Лтд».