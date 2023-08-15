ВТБ успешно протестировал операции с цифровым рублём в своем мобильном приложении, став первым банком из тестовой группы, который начал работу с новой цифровой валютой

ВТБ, один из крупнейших банков России, стал первой кредитной организацией, которая начала испытания операций с цифровым рублём в своём мобильном приложении, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

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По словам представителей банка, тестирование проводилось на фокус-группе, сформированной из сотрудников ВТБ. В ходе испытаний они успешно открыли счета в цифровых рублях в режиме реального времени, осуществили переводы между физическими лицами, а также оплатили товары и услуги с использованием QR-кодов.

В ВТБ подчеркивают, что внедрение цифрового рубля откроет новые перспективы для самоисполняемых сделок и создания безопасной среды для программирования смарт-контрактов. Эти инновации, по мнению банка, обеспечат прозрачность расчетов и гибкое управление средствами в цифровых кошельках.

На этапе тестирования, как уточнили в банке, клиенты смогут устанавливать автоплатежи в цифровых рублях, предварительно задавая дату, сумму и получателя перевода.

Ранее заместитель председателя Центрального банка России, Ольга Скоробогатова, сообщила, что в тестировании цифрового рубля примут участие около 600 физических лиц и 30 юридических лиц в 11 городах России.