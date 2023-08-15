Dell оштрафована австралийским судом на $6,5 млн за вводящие в заблуждение заявления о скидках на мониторы

Сидней, Австралия — Федеральный суд Австралии вынес решение оштрафовать местное подразделение корпорации Dell Technologies Inc на $6,5 млн. Причина — размещение компанией заявлений, вводящих потребителей в заблуждение относительно скидок на компьютерные мониторы.

реклама

С августа 2019 года по декабрь 2021 года Dell Australia размещала на своем сайте цены на мониторы, которые оказались несоответствующими действительности, когда мониторы приобретались в комплекте с дополнительным оборудованием. Согласно суду, подобная практика привела к продаже 5300 мониторов.

Иск к Dell Australia подал местный регулятор — Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), объявив действия компании вводящими в заблуждение.

Представитель Dell Australia не остался равнодушным к проблеме и пообещал, что компания предоставит пострадавшим клиентам возврат средств с учетом процентов и проведет коррекцию своей схемы ценообразования.

Комиссар ACCC, Лиза Карвер, подчеркнула, что данное решение суда послужит серьезным уроком для других компаний: «Это решение — сильный сигнал для предприятий о том, что недобросовестные практики в сфере ценообразования могут привести к существенным штрафам».



