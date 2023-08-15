Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl За пост начислено вознаграждение
Бери деньги: Зеленскому подсказали путь к выходу из конфликта
Пользователи сети посоветовали Зеленскому взять свои деньги и закончить конфликт

реклама

В интернете и социальных сетях разгорелась живая дискуссия, которая касается Владимира Зеленского и его выбора в украинском конфликте. После слов президента о том, что "адреналин и эмоции страны" должны быть на передовой, а личные интересы остаться на втором плане, пользователи Twitter не остались в стороне, активно высказывая свои мнения и советы.

реклама

Известный пользователь Twitter с ником Perseus шутливо отметил: "Адреналин и кокаин". Этот комментарий символично отразил эмоциональную напряженность вокруг ситуации.

Советы пользователей начали приобретать более серьезный оттенок. "Заключите мир, пока не стало слишком поздно!", - предупредил пользователь с именем Peter Menke, подчеркнув срочность и важность принятия решения.

За критичные комментарии не осталось места. Пользователь Moo Pie с горечью заявил: "Оставь нас в покое", выражая неудовольствие происходящим.

Johny в краткости сказал: "Пустая трата времени и денег". Эта фраза отражает обеспокоенность эффективностью текущего подхода.

Некоторые комментарии звучали даже резко. Пользователь DJ*Liberty дал совет: "Заткнись. Бери свои деньги и беги. Преступник". Это показывает, что критика становится все более резкой и эмоциональной.

Но идей и путей выхода из кризиса предложено много. Joelblack написал: "До последнего украинца! Столько, сколько потребуется!", подчеркивая готовность бороться до конца.

Все это подтверждает остроту вопроса, стоящего перед Зеленским и Украиной. Виртуальное обсуждение показывает, что общественное мнение неоднозначно, а путь к решению остается сложным и кропотливым.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #зеленский #конфликт #конфликт на украине #зеленский крым
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украина не поедет на Олимпиаду, если к ней допустят Россию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
18
Генерал Чиани: Мы нанесли удар, чтобы предотвратить угрозу Нигерии и Нигеру
20
Уникальный российский танк «Терминатор-2», видимо, был уничтожен беспилотниками
21
«Калашников» опробовал новую систему разведки в зоне СВО
5
Гражданин Польши, служивший в ФРГ, хочет устроиться на работу в ЧВК Вагнер
6
Кадры раскрытия крыльев планирующих версий авиабомб ФАБ-500 появились в Сети
+
В Сети появились кадры работы российской досмотровой группы на борту судна-нарушителя в Чёрном море
2
Россия призывает партнеров по БРИКС к совместным экспедициям
+
ВС РФ засекли и уничтожили украинскую батарею ЗРК C-300 — видео
2
Политик Барака: США сделают Зеленского козлом отпущения из-за разгрома ВСУ
3
В республике Нигер стремительно вырос спрос на ткань белого, синего и красного цвета
3
Россия поразила тоннель в Закарпатье, по которому перебрасывалась западная техника
4
MSI выпустила GeForce RTX 4060 Ventus 2X White в белом цвете
4
Китайские аналитики объясняют, почему Россия избегала мгновенной контратаки
2
Майкл Маккол назвал разморозку $6 млрд Ирана подпиткой его ядерных амбиций
+
Radeon HD 7850 за 2000 рублей запустила современные игры с высоким FPS — Cyberpunk 2077 "летает"
7
Производство суперсовременных истребителей Су-57 в России будет наращиваться
16
Диетолог раccказал о влиянии кваса на набор веса
+
Строительство ГЭС в Нигере остановлено из-за санкций, люди недовольны и просят отменить ограничения
1
В Китае поступает в продажу Xiaomi Smart Band 8 Pro с отслеживанием 150 видов активности
1

Популярные статьи

США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
45
M1 Abrams: «ржавое ведро» или современная машина – почему танк не так плох, как полагают эксперты
6
"Вы говорите Тайвань, а мы говорим Корея", — в США рассказали о наиболее вероятном конфликте в Азии
6
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году
6
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
29
"Охотник за Абрамсами" - Краснополь: лучший высокоточный управляемый снаряд ВС РФ
1
Покупаем мощный игровой ПК для Next Gen@4К за $2000 – тратим заначку, пока видеокарты не подорожали
22
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
19
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
1
Разрушение плотины Три ущелья в Китае может быть ответом на вторжение на Тайвань
11

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
12:49
Шо
В Grand Theft Auto 6 волосы и борода будут постоянно расти
Yilec
12:40
Это он еще печеньки Нуланд не посчитал. Там каждая по $10000, если их растянуть на текущий госдолг окраины.
Кеннеди-младший: вклад США в протесты на украинском майдане составил до $5 млрд
пуйлоо
12:36
Форум "Армия-2023" предсказуемо оказался мероприятием смешным и позорным. В надежде наклеваться дешевым военным железом -сюда привычно слетелись стервятники Сирии, Ирана, Пакистана и прочей "мьянмы". ...
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
R_baron
12:35
И эти люди, этот народ полезли в Украину со своим русским миром! У себя бы сперва все по уму да с толком сделали. Клоуны!!!
Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12 % на фоне падения курса рубля
Chihonya
12:31
с тремя гигами были 7950 и 7970, знатоки епть)))
Radeon HD 7850 за 2000 рублей запустила современные игры с высоким FPS — Cyberpunk 2077 "летает"
Chihonya
12:30
не было таких.
Radeon HD 7850 за 2000 рублей запустила современные игры с высоким FPS — Cyberpunk 2077 "летает"
Артём Николаев
12:23
Ну, если не работать прорабом и не кататься каждые выходные к бабушке в Сыктывкар - вай нот. У электросмарта вообще запас 100км, как городская машинка норм при наличии инфраструктуры.
Потеряв в запасе хода, Tesla Model S и Model X скинули в цене по $10 000
Goonder Swan
12:19
набиулина и силуанов совершают подвиг, запуская экономику в космос, прокуратура тщательно следит, чтоб ничего не происходило лишнего! :)))
Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12 % на фоне падения курса рубля
Сергей Спица
12:17
Во первых это не танк. Во вторых, идёт СВО и потери будут с обеих сторон и это неизбежно. Всё дело в количестве и качестве потерь. В третьих, данный ресурс очень сильно смахивает на инноагента. Поправ...
Уникальный российский танк «Терминатор-2», видимо, был уничтожен беспилотниками
Сергей Седов
12:13
Сармат да?
США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем