США планируют разместить новую военную базу в Греции на островах Лемнос или Скирос для усиления контроля над Эгейским морем и оказания давления на Турцию

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность размещения новой военной базы на территории Греции. Исходя из сообщений издания To Vima, Палата представителей США приняла поправку к законопроекту об оборонном бюджете страны (NDAA), которая поддерживает идею создания дополнительных военных баз на греческой территории.

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Два острова, Лемнос и Скирос, находятся в центре внимания, поскольку их стратегическое расположение позволит США осуществлять контроль над регионом, охватывающим территорию от Дарданелл до Суэцкого канала, и оказывать давление на Турцию.

Для Греции такое сотрудничество может стать залогом дополнительной защиты ее военных объектов от потенциальных угроз со стороны Турции. Вместе с тем, отмечается, что в общей сложности США рассматривают возможность размещения до 20 военных баз в Греции.

В дополнение к этому, Греция также планирует расширить производство боеприпасов для Украины. Компания "Греческие оборонные системы" (Hellenic Defense Systems) находится в стадии переговоров с международными производителями боеприпасов по участию в программе изготовления снарядов калибра 155 миллиметров для поддержки Украины и пополнения европейских военных запасов.