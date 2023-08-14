Sony настойчиво удерживает бизнес мобильных телефонов, выпуская модели Xperia





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В условиях сильной конкуренции на рынке мобильных устройств, японская компания Sony решительно продолжает свою деятельность в сегменте смартфонов, несмотря на относительно небольшую долю рынка. Даже среди знаковых брендов, таких как Samsung, Xiaomi, Apple и другие, Sony удерживает свою позицию, представляя свои смартфоны под брендом Xperia.

Обычно при обсуждении популярных брендов смартфонов, Sony не всегда вспоминается в первую очередь. Компания сталкивается с проблемой недостаточной осведомленности потребителей о том, что она продолжает выпускать смартфоны. Многие склонны ассоциировать Sony с другими брендами, которые покинули этот сегмент бизнеса, такими как BlackBerry, LG и Ericsson.

Тем не менее, Sony по-прежнему придерживается своей стратегии и намерена оставаться в бизнесе мобильных телефонов на несколько лет вперед. Недавно компания заключила новое соглашение о сотрудничестве с Qualcomm, американской компанией, специализирующейся на производстве мобильных чипов. Согласно этому соглашению, Sony будет использовать высококачественные чипы Snapdragon для своих устройств класса высокого и среднего уровня.

Такой подход подчеркивает намерение Sony продолжать заниматься смартфонным бизнесом, несмотря на его сложности. Это также говорит о том, что компания стремится предложить пользователям качественные устройства с учетом передовых технологий.

Одним из недавних шагов Sony было представление новой модели смартфона Xperia, который был призван привлечь внимание фотографов и любителей высококачественных фотографий. Этот флагманский телефон, названный Xperia 1 V, оснащен инновационным датчиком изображения нового типа. Технология «двухслойных транзисторных пикселей» в новом датчике позволяет значительно улучшить качество фотографий, поглощая и обрабатывая больше света, что считается эволюционным шагом в мире мобильной фотографии.

Несмотря на все усилия и инновации, стоит отметить, что Sony продолжает иметь небольшую долю рынка в сегменте смартфонов. По данным StatCounter, Sony имеет лишь около 0,24% долю рынка. Но компания остается на плаву и продолжает предоставлять альтернативу в мире смартфонов, подчеркивая свою преданность этому сегменту и стремление продолжать конкурировать в нем.