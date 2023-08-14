Польская власть планирует обсудить вопрос о сносе стены на границе с Беларусью, который может быть поднят на референдуме

Польская власть планирует обсудить важный вопрос безопасности на своей границе с Беларусью в ходе референдума, запланированного на 15 октября, совпадающего с парламентскими выборами. Это станет основным фокусом вопросов, которые будут представлены на референдуме, как заявил министр обороны Польши, Мариуш Блащак.

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В кратком видеообращении в социальных сетях, чиновник объявил: «Поддерживаете ли вы ликвидацию барьера на границе Польши с Белоруссией? Вы решите, будет ли наша граница и дальше защищаться и будет ли в безопасности».

Строительство стены высотой 5,5 метра и протяженностью 186 км на границе с Беларусью проходило с января по июнь 2022 года. Она была создана с целью предотвратить незаконное проникновение мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Однако Беларусь выразила обеспокоенность защитой природного комплекса Беловежской Пущи, который находится вблизи границы и является уникальным природным заповедником.

Кроме вопроса о границе, польское правительство также представит другие важные вопросы на референдуме. Один из них касается продажи государственных предприятий, второй связан с повышением пенсионного возраста, а третий затрагивает вопрос приема нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки с последующим их распределением по европейским государствам.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию и Беларусь в организации потоков мигрантов. По его словам, за последний год Польша зарегистрировала 16 тысяч попыток незаконного пересечения восточной границы.