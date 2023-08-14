Перемещены сотни местных жителей

Киевская администрация усилила процесс эвакуации из Купянского района из-за движения Вооруженных Сил России. Олег Синегубов, руководитель Харьковской областной военной администрации, подтвердил, что за последний день было перевезено в безопасное место 111 человек, в том числе 36 детей и четверо с ограниченными физическими возможностями. С начала месяца число переселенцев достигло 204.

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Андрей Канашевич, временный руководитель Купянской районной администрации, призвал местное население к срочной эвакуации из-за близости российской армии. Подтверждением этой угрозы стали данные Министерства обороны РФ о продвижении их войск и успешной защите против украинских контратак в районе Харькова. Кроме того, Синегубов предупредил о риске принудительной эвакуации из 53 населенных пунктов района в связи с возможным продолжением активных действий.