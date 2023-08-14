Юрий Баранчик предположил, что в случае полномасштабной войны Россия может применить тактическое ядерное оружие против Польши

В ответ на растущие напряженности в регионе политолог Юрий Баранчик рассматривает потенциальные сценарии военного конфликта между Россией и Польшей. Он считает, что возможная война с Польшей будет существенно отличаться от конфликтов с другими странами.

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Баранчик утверждает, что в таком случае российские военные будут действовать на расстоянии, используя ракетно-бомбовые удары для минимизации потерь среди личного состава. "Не для того наши ребята росли, чтобы умереть, сражаясь с поляками", - заявил он в интервью для "Украина.ру".

Эксперт также подчеркнул, что в рамках такого конфликта Россия может решиться на применение тактического ядерного оружия. По его мнению, два ядерных удара могут заставить Польшу капитулировать. Он добавил, что это также послужит предупреждением для США о возможности атаки в случае их угрозы.

Параллельно с этим стали известны опасения Польши относительно возможного вмешательства таких стран как США, Германия и Украина в ее внутриполитическую жизнь. Таким образом, традиционные союзники Польши могут стать потенциальными угрозами для страны.