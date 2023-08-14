Из-за роста преступности и наркомании в Сан-Франциско крупные бренды, вроде Whole Food и Nordstrom, закрывают магазины

Сан-Франциско, когда-то признанный одним из самых прогрессивных и живописных городов США, сталкивается с серьезными проблемами в сфере общественной безопасности. По данным Daily Mail, растущий уровень наркомании и преступности вынудил ряд крупных розничных сетей и брендов принять решение о закрытии своих магазинов в городе.

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Так, известные розничные гиганты, такие как Whole Food, Nordstrom, CBS, Target, Office Depot и Walgreens, уже заявили о своем намерении уйти из города. К примеру, сеть аптек Walgreens в попытке борьбы с ростом краж искала способы обезопасить свою продукцию, вплоть до ограждения холодильников с продуктами питания железными цепями.

Однако проблемы не ограничиваются только уровнем преступности. Город столкнулся с тревожным ростом числа смертей из-за передозировки наркотиков. Только за первые пять месяцев текущего года было зафиксировано 346 таких случаев, что на 40% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Вместе с этим, уход крупных торговых сетей может иметь долгосрочные негативные экономические последствия для города, уменьшив рабочие места и уровень налоговых поступлений.

Эксперты высказывают опасения о дальнейших социально-экономических последствиях для города, если не будут приняты меры по стабилизации обстановки.