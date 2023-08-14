Петр Шкуматов из ОНФ советует россиянам приобрести автомобили по текущим ценам до наступления ожидаемого роста из-за падения рубля и зависимости цен на импортные комплектующие

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», Петр Шкуматов, делает акцент на текущей экономической ситуации, связанной с падением курса рубля. Он подчеркивает, что даже машины отечественного производства в значительной степени зависят от импортных комплектующих. При текущих экономических условиях стоимость этих комплектующих неизбежно вырастет из-за изменения валютного курса, что приведет к увеличению цен на автомобили.

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Шкуматов рекомендует тем, кто планирует приобрести автомобиль в ближайшее время, не откладывать эту покупку. По его словам, между текущим курсом рубля и изменением цен на автомобили существует временная задержка, которая связана с сроками поставки комплектующих. Она составляет примерно два месяца. Это означает, что потребители еще могут приобрести автомобили по старым ценам примерно в течение двух месяцев, после чего ожидается рост стоимости.

Стоит отметить, что данный совет особенно актуален для тех, кто нацелен на покупку в ближайшем будущем и имеет необходимые средства. Новость была распространена через телеграм-канал «Путин в телеграм», подтверждая важность и актуальность данной информации для российских автомобилистов.