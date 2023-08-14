Недавно были опубликованы фотографии подкапотного пространства прототипов Cybertruck

С каждым днем Tesla все ближе к запуску своего нового продукта на рынок. Первые серийные электропикапы Cybertruck, находящиеся в фазе завершения производства, уже были замечены на территории гигафабрики компании в Техасе. Эту информацию поделился Джо Тегтмейр, владелец центра Joe's Last Chance Garage, который с помощью дронов обнаружил девять таких пикапов на участке завода.

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Судя по предыдущему опыту компании с запусками новых моделей, первые экземпляры Cybertruck, вероятно, будут представлены на специальном мероприятии в конце сентября. В ожидании этого события, многие пытаются угадать, какими будут финальные характеристики этого электропикапа. Согласно данным ресурса EnsideEVs, запас хода первой серийной модели Cybertruck составит 563 км, что на половину меньше первоначальных ожиданий.

Tesla, безусловно, создала ажиотаж вокруг своего нового продукта, начав производство Cybertruck в июле 2023 года. После этого был показан первый серийный экземпляр пикапа, что только усилило интерес к автомобилю. Недавно эксперты опубликовали фотографии подкапотного пространства рабочих прототипов Cybertruck, что дало поклонникам и специалистам еще больше материала для обсуждения.