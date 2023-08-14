Республиканцы на президентских выборах 2024 года могут изменить курс SEC в отношении биткоин-ETF, говорит экс-юрист регулятора

Экс-юрист Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Джон Рид Старк, выразил свое мнение относительно будущего крипторынка в США. Старк утверждает, что текущее руководство SEC вряд ли одобрит спотовый биткоин-ETF из-за "нескольких серьезных причин". Однако, по его мнению, при победе Республиканской партии на президентских выборах 2024 года, регулятор может пересмотреть свою позицию.

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Это заявление приходится на фон активизации усилий SEC по регулированию криптовалют. Недавно криптобиржа Bittrex и ее филиал за пределами США были вынуждены выплатить $24 млн в ответ на иск регулятора из-за обслуживания американских клиентов без соответствующей регистрации.

Также стоит отметить, что SEC продолжает свою юридическую борьбу с Ripple, обвинив компанию в распространении незарегистрированных ценных бумаг на сумму в $1,3 млрд. Несмотря на то что 13 июля 2023 года судья Торрес постановила о нарушении правил регулятора при продаже XRP институциональным инвесторам, SEC планирует обжаловать часть этого решения.