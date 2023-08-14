Mercedes-Benz прекратил предоставление российским дилерам доступа к своему программному обеспечению, что может затянуть сроки ремонта

14 августа 2023 года, Mercedes-Benz, всемирно известный немецкий автомобильный производитель, принял решение о прекращении предоставления доступа российским дилерам к своему программному обеспечению. Об этом стало известно из официального заявления компании.

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Отключение от онлайн-систем производителя приведет к серьезным последствиям для дилерских центров и владельцев автомобилей этой марки в России. Основная проблема заключается в том, что сроки ремонта могут значительно увеличиться из-за отсутствия необходимых данных и обновлений ПО. Однако представители Mercedes-Benz заверяют, что, несмотря на проблемы с доступом к программному обеспечению, все ремонтные работы будут выполняться на высоком уровне благодаря уже накопленному опыту и знаниям специалистов.

Стоит напомнить, что Mercedes-Benz прекратил свою деятельность на российском рынке в октябре 2022 года. Все активы компании, включая завод в Подмосковье, были приобретены ГК «Автодом», одним из крупнейших автомобильных холдингов в России.

Тем не менее, Mercedes-Benz не является единственной маркой, столкнувшейся с проблемами в России. По данным ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), многие официальные дилеры других зарубежных марок также сталкиваются с затруднениями в работе с программным обеспечением. В данный момент ведется активная работа по устранению данных трудностей, и дилеры делают все возможное, чтобы сохранить качество обслуживания на прежнем уровне.