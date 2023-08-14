Запад недооценивает истоки украинского конфликта, считает голландский журналист

Голландский журналист и политолог Аб Гителинк, основатель медиа-ресурса Alternatief, в интервью РИА Новости выразил убеждение в том, что западные политики и СМИ не осведомлены о настоящих корнях украинского конфликта. По его словам, многие руководствуются лишь событиями, начавшимися 24 февраля 2022 года, не уделяя должного внимания историческому контексту.

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Гителинк подчеркивает, что ключевые причины конфликта находятся в 1990-х, когда НАТО начало активную политику своего расширения на восток. Журналист также указывает на желание жителей некоторых территорий, которые в настоящее время контролируются российскими войсками, объединиться с РФ и использовать русский язык. Эта информация, по его мнению, известна как в России, так и на Украине, однако многие западные политики и журналисты о ней не знают.

Отдельное внимание стоит уделить комментариям американского издания Harper’s Magazine, в котором говорится о том, что расширение НАТО было "опасным и бесцеремонным". Отмечается, что такое решение со стороны США стало толчком к возобновлению атмосферы холодной войны и, возможно, приблизило мир к ядерному конфликту.