Калифорния применяет ИИ для раннего обнаружения лесных пожаров

Департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии ввел новую программу ALERTCalifornia, разработанную в партнерстве с Калифорнийским университетом в Сан-Диего. Эта система включает в себя сеть из более чем 1 тыс. камер, распознающих аномалии с помощью искусственного интеллекта.

реклама

ALERTCalifornia способна определять ранние признаки возгорания, после чего незамедлительно уведомлять экстренные службы. Столь быстрое реагирование уже спасло один лесной участок к востоку от Сан-Диего, где возгорание было успешно ликвидировано менее чем за час благодаря немедленному реагированию пожарных.

Кроме камер, программа использует лидары на борту самолетов и дронов для создания детальных трехмерных карт местности. Особенностью системы является ее способность анализировать виды деревьев и оценить их биомассу, что помогает получать информацию о содержании углерода в лесах.

Проект разработан на базе технологии ИИ компании DigitalPath и за последние четыре года получил инвестиции в размере более $20 млн. В ближайшие годы планируется вложение дополнительных $3,5 млн.

Тем не менее, эксперты предостерегают о необходимости дополнительного анализа эффективности программы. Профессор геологии и геофизики Калифорнийского университета в Сан-Франциско, Нил Дрисколл, подчеркивает, что несмотря на обширные данные, собираемые системой, текущая выборка слишком мала для окончательных выводов.