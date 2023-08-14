Google Chrome внедряет квантово-устойчивые алгоритмы шифрования

В последних обновлениях интернет-безопасности Google заявила о начале внедрения квантово-устойчивых алгоритмов шифрования. Согласно последним отчетам, в браузере Google Chrome версии 116 будет добавлена поддержка гибридного механизма инкапсуляции ключей (KEM) для усиления безопасности при установлении TLS-соединений.

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Этот алгоритм, названный X25519Kyber768, представляет собой сочетание двух криптографических методов: широко используемого X25519, алгоритма эллиптической кривой для согласования ключей в TLS, и Kyber-768, который является квантово-устойчивым методом инкапсуляции ключей. Такая комбинация позволит двум сторонам установить общий секретный ключ через публичный канал.

Несмотря на предоставляемые преимущества, новая функция вносит изменения в размер сообщений: сообщение TLS ClientHello увеличится более чем на килобайт. Однако, для администраторов, которые могут столкнуться с проблемами совместимости, предусмотрена возможность отключения X25519Kyber768 через корпоративную политику PostQuantumKeyAgreementEnabled.

Важно отметить, что прошлый год был значимым в разработке квантово-устойчивых технологий. Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) опубликовал результаты конкурса устойчивых к атакам криптоалгоритмов. Среди победителей были CRYSTALS-Kyber, BIKE, Classic McEliece, HQC и SIKE.