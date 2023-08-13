Учёные из Университета Вашингтона разработали чернила, позволяющие создавать гибкие светодиоды на любой поверхности с помощью обычных шариковых ручек.

Учёные из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури) достигли революционного прорыва в области светотехники, представив чернила, которые позволяют создавать светодиоды с помощью обычных шариковых ручек. Этот новаторский способ рисования светодиодов на любой поверхности, включая гибкие материалы, открывает дверь к широкому спектру приложений, от носимых устройств до художественных произведений.

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Исследователи доцент Чуан Ванг и аспирант Цзюньи Чжао разработали уникальные чернила, способные наносить разные слои светодиодов, а именно анодный, излучающий и катодный, без их взаимного переплетения. Эти чернила разработаны на основе проводящих полимеров, металлических нанопроволок и кристаллических материалов типа перовскитов. В результате последовательного рисования нескольких слоев светодиодов и подключения их к источнику питания, получается гибкая светодиодная лента, способная изменять свою форму и не теряющая своей яркости и функциональности.

Это открытие обладает значительным потенциалом для различных областей. В медицине, например, светящиеся повязки с индикацией могут значительно улучшить процесс заживления. В дизайне и искусстве, светящиеся рисунки и надписи станут уникальным способом самовыражения. Также новая технология может найти применение в складском деле, создавая наглядные индикаторы.

Согласно публикации в журнале Nature Photonics, светодиоды, созданные с помощью этих чернил, способны выдержать более 10 000 включений, работая при напряжении 2,4 В и обладая яркостью 15 225 кд/м². Этот инновационный метод создания светодиодов открывает новые перспективы в области технологий и дизайна.