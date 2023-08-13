Китай успешно запустил первый в мире высокоорбитальный радиолокационный спутник L-SAR4 01 для мониторинга стихийных бедствий

Китай успешно запустил радиолокационный спутник L-SAR4 01 - этот спутник, выведенный на орбиту ракетой-носителем Чанчжэн-3B, является первым в мире высокоорбитальным радиолокационным аппаратом с синтезированной апертурой (SAR).

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Запуск был выполнен с космодрома Сичан, расположенного в живописной провинции Сычуань на юго-западе Китая. По данным Китайского национального космического управления (CNSA), спутник успешно достиг своей целевой орбиты вскоре после старта, который произошел в 1:26 по местному времени.

Основной целью нового космического аппарата является мониторинг и прогнозирование стихийных бедствий. Благодаря синтезированной апертуре (SAR), спутник способен получать высококачественные изображения земной поверхности независимо от погодных условий или времени суток, что делает его особенно ценным для мониторинга природных катастроф.

Ожидается, что внедрение L-SAR4 01 в национальную систему мониторинга Китая позволит стране существенно усовершенствовать свои возможности в предотвращении и реагировании на различные стихийные бедствия. Это, в свою очередь, может привести к сокращению человеческих потерь и материальных убытков в случае катастроф.