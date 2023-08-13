Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl За пост начислено вознаграждение
Патрульный корабль открыл предупредительный огонь и остановил сухогруз, следовавший в Украину
Корабль Черноморского флота "Василий Быков" прервал путь сухогрузу "Сукра Окан" в украинский порт

реклама

Патрульный корабль Черноморского флота России "Василий Быков" был вынужден открыть предупредительный огонь в направлении сухогруза "Сукра Окан", следовавшего под флагом Палау к порту Измаил в Украине. Этот жест был предпринят после того, как команда сухогруза игнорировала требования российских моряков остановиться для досмотра.

Инцидент, который произошел в юго-западной части Черного моря около 6:40 утра, стал новым эпизодом в растущем напряжении между Россией и Украиной на море. Российское Минобороны объяснило, что причиной досмотра были опасения относительно возможной перевозки запрещенных грузов на борту судна.

реклама

Во внимание было принято не только отсутствие реакции на заявленные требования, но и общий контекст недавних мер безопасности. С 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Это решение было принято в свете продолжающегося конфликта между Россией и Украиной.

В итоге, после коротких радиопереговоров и принудительной остановки, на сухогруз "Сукра Окан" была высажена досмотровая группа. После обследования, не выявившего нарушений, судно получило разрешение продолжить свой путь к украинскому порту.

Министерство обороны РФ подчеркнуло ответственность и необходимость действий кораблей Черноморского флота в подобных ситуациях, напоминая о своем стремлении обеспечивать безопасность в регионе.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#корабль #граница #охрана #василий быков #выстрел #сукра окан #сухогруз #украинский порт
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Литва и Латвия перебрасывают войска к белорусским границам
Польша дополнительно отправляет 1000 военнослужащих к границе с Белоруссией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Отобранные с большим трудом для учебы на F-16 пилоты ВСУ оказались атакованы "Кинжалом"
41
В Британии подготовили еще тысячу бойцов ВСУ
+
Британские аналитики: Герань 2 теперь производится в России, а сами дроны стали более технологичными
11
БМП Bradley получила "титул" самой уничтожаемой западной техники в зоне проведения российской СВО
5
ВКС РФ выложили в сеть ювелирное попадание планирующей бомбы в штаб 14-й ОМБр ВСУ в Купянске
3
Forbes: Танки "Леопард", переданные Украине от Бельгии, поломанные и требуют дорогого ремонта
1
Гражданина Китая обвинили в шпионаже в пользу ЦРУ
+
Бронеавтомобиль Cougar с высоким уровнем защиты от взрывных устройств подорвался на российской мине
+
Вперед в Купянск - передовые отряды 138 МБР уже в 6 км от города
2
Боррель потребовал немедленно освободить президента Нигера
3
Кадыров: В переговорах нет никакого смысла, мы выигрываем по всем фронтам
11
Получившие "бельгийский пакет обновлений" украинские Leopard 1 оказались ещё хуже базовой модели
1
ПАО Камаз продемонстрировал новые бронеавтомобили с антидроновой защитой
3
Неисправный Tesla Cybertruck на обочине случайно продемонстрировал устройство подвески и днища
+
В первом полугодии Huawei удалось слегка увеличить выручку
+
Байден назвал Китай «плохими ребятами»
+
Кадыров: России не нужны мирные переговоры, она выигрывает по всем фронтам
1
Rockstar купила создателей платформы FiveM для RolePlay серверов для совместной работы
+
Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия на Украину
+
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
3

Популярные статьи

ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
79
Можно ли собрать игровой компьютер в августе 2023 года, если в кармане есть только 65000 рублей
42
Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
4
Прошиваю горячую GeForce GTX 960 в холодную GeForce GTX 1050ti
15
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
3
Обстановка на Купянском направлении — разбор последних новостей
1
Значение и смысл компьютерных игр в жизни современного человека
38
История кофе - как монахи обнаружили бодрящий эффект кофейных зерен и как всё заверте...
4
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
13
Смогут ли помочь танки Abrams M1A1 повысить скорость контрнаступления ВСУ
4

Сейчас обсуждают

glavhyilo
13:35
противоспутниковое оружие у пиндосов раньше,чем у России появилось.Пендосы закудахтали,когда у других начало появляться такое оружие.
Спикер ВСУ Юрий Игнат: украинская ПВО уже сбила целых 13 гиперзвуковых «Кинжалов» и 20 «Искандеров»
inchaos75
13:33
"И как водиться, совсем не полезное для здоровья." - Вы забыли упомянуть "в неразумных дозах", т.к. даже полезнейшие витамины А или С в больших дозах ядовиты.
История кофе - как монахи обнаружили бодрящий эффект кофейных зерен и как всё заверте...
inchaos75
13:31
Ну и нафиг такие статьи? Это как всю Мировую историю пересказать парой предложений, с парой значительных дат. Монтенегро, Шируз: Кофеология. История кофе: от плода до вдохновляющей чашки спешалти-коф...
История кофе - как монахи обнаружили бодрящий эффект кофейных зерен и как всё заверте...
Валерий Черный
13:26
Ну, что сказать, это просто торпеда, которая в воде не может лететь со скоростью 500 км/час! Однако летаетЬ!
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
Redneck_prm
13:24
Берется полка с габаритами дна системника, приделывается к стене чуть выше стола. На нее ставится системник боковой стенкой к стене. В итоге занимаемое рабочее пространство - 0 вне зависимости от габа...
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Джон Коннор
13:17
Тогда скорее всего мамка виновата, других вариантов не вижу.
Бью рекорды в тесте 3DMark на Radeon RX 550 - легкий разгон, приятный результат
AlexGall
13:17
"В 1551 году губернатор Мекки Хайр Бей решил запретить кофе, говоря что кофе опасен для общества. Уже давно были противники кофе. Некоторые отказывались пить из-за религиозных соображений, ведь кофе п...
История кофе - как монахи обнаружили бодрящий эффект кофейных зерен и как всё заверте...
Shatun29
13:17
Пиздеть не мешки ворочать - спина не болит. Война идёт потому что кучка пидорасов возомнила себя сверхчеловеками которые имеют право на большее чем Россияне.
Между демократами и республиканцами в США начнутся "разборки" из-за военной помощи Украине
Китя.
13:16
Это сток. 12100f в разгоне в CPU-Z набивает в одно потоке 838 балов. а 7850x3d всего 750 балов. кто ставит минус пусть покажет 7850x3d в одно потоке больше 800 балов. жду а минусы без доказательства э...
Настольные процессоры Intel Core 15-го поколения получат увеличенный на 50 % L2-кэш — инсайд
Shatun29
13:15
Зачем подобные высеры? нато это раковая опухоль и что-то я не помню чтобы она сама проходила или от молитв, пытались традиционно лечить лекарствами не помогло, теперь хирургически лечат, а если не пой...
Между демократами и республиканцами в США начнутся "разборки" из-за военной помощи Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем