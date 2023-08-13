Корабль Черноморского флота "Василий Быков" прервал путь сухогрузу "Сукра Окан" в украинский порт

Патрульный корабль Черноморского флота России "Василий Быков" был вынужден открыть предупредительный огонь в направлении сухогруза "Сукра Окан", следовавшего под флагом Палау к порту Измаил в Украине. Этот жест был предпринят после того, как команда сухогруза игнорировала требования российских моряков остановиться для досмотра.

Инцидент, который произошел в юго-западной части Черного моря около 6:40 утра, стал новым эпизодом в растущем напряжении между Россией и Украиной на море. Российское Минобороны объяснило, что причиной досмотра были опасения относительно возможной перевозки запрещенных грузов на борту судна.

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Во внимание было принято не только отсутствие реакции на заявленные требования, но и общий контекст недавних мер безопасности. С 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Это решение было принято в свете продолжающегося конфликта между Россией и Украиной.

В итоге, после коротких радиопереговоров и принудительной остановки, на сухогруз "Сукра Окан" была высажена досмотровая группа. После обследования, не выявившего нарушений, судно получило разрешение продолжить свой путь к украинскому порту.

Министерство обороны РФ подчеркнуло ответственность и необходимость действий кораблей Черноморского флота в подобных ситуациях, напоминая о своем стремлении обеспечивать безопасность в регионе.