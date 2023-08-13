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Генерал Сергей Суровикин: миллионные доходы, тайная судьба и пропажа из-за ЧВК «Вагнер»
Генерал Сергей Суровикин: исследование миллионных доходов и таинственного исчезновения

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В свете недавних событий связанных с ЧВК «Вагнер», имя генерала Сергея Суровикина из Новосибирска оказалось в центре внимания СМИ. По данным опубликованным декларациям за 2017-2019 годы, общий доход генерала составил более 30 миллионов рублей.

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В 2019 году он заработал 10,8 миллиона рублей. При этом интересно отметить, что в собственности у Суровикина нет ни квартир, ни домов, ни земельных участков. Однако, у него есть право пользования двумя квартирами площадью 107 и 288 квадратных метров, а также личный автомобиль Mercedes-Benz V250.

Его супруга, Анна Суровикина, показала ещё более впечатляющие финансовые результаты, заработав более 20 миллионов рублей за указанный период. Её имущество включает в себя две квартиры площадью 288 и 82 квадратных метра, земельные участки общей площадью более 5,5 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью почти 700 квадратных метров, и другую недвижимость, а также автомобиль "Тойота Лэнд Крузер 200".

В конце июня 2023 года генерал Суровикин стал ключевой фигурой в попытке мятежа ЧВК «Вагнер». Его последнее видеообращение было направлено к участникам этой частной военной компании, в котором он настоятельно призывал их прекратить свои действия. После этого обращения он исчез из информационного пространства.

Вопросы о местонахождении Суровикина вызывают массу спекуляций. Некоторые источники предполагают, что он может находиться в следственном изоляторе "Матросская тишина", однако эту информацию опроверг ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, который лично посетил изолятор.

Также стоит отметить реакцию известной журналистки Ксении Собчак на исчезновение генерала. Она выразила свое мнение по поводу того, что, несмотря на текущие обстоятельства, у семьи генерала по-прежнему есть привилегии в виде личной охраны.

Пока что многие вопросы остаются без ответов, и общественность ожидает развития этой истории.

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