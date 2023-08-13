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Японская компания Gloture возрождает эру КПК с NanoPC на Windows 11
Японская компания Gloture представила NanoPC — карманный компьютер, комбинирующий черты КПК и настольного ПК, работающий на базе Windows 11. Устройство стоит $585 и пока доступно только в Японии

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Японская компания Gloture представила миру NanoPC, инновационный подход к культовому концепту КПК, сочетающий современные технологии с классической идеей мобильных компьютеров.

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Смартфоны, безусловно, стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, однако Gloture уверена, что для многих профессионалов и энтузиастов техники существует место для устройства, сочетающего удобство и функциональность классического КПК.

NanoPC работает на процессоре Intel Celeron J4125, выпущенном в конце 2019 года, который обеспечивает отличную производительность для большинства задач. При максимальной частоте до 2,7 ГГц и встроенной графикой UHD 600, он способен легко справляться с офисными приложениями, разработкой и даже легким геймингом.

8 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавное выполнение задач, в то время как множество портов, включая четыре порта USB 3.0, два HDMI, USB-C, гигабитный Ethernet и слот для карт microSD, делают его удивительно универсальным. Для беспроводного подключения устройство оборудовано модулями Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.

Внешний дизайн NanoPC напоминает современную фоторамку, и он легко умещается в кармане, делая его идеальным спутником для тех, кто постоянно находится в движении.

Цена устройства составляет $585, и пока что оно доступно только на территории Японии. Однако с учетом интереса к таким устройствам, не исключено, что скоро оно появится и на других рынках.

Это устройство, безусловно, направлено на определенную нишу потребителей, искающих портативное, но мощное устройство, которое может

Gloture сделала ставку на возрождение идеи КПК, предоставив потребителям NanoPC — устройство, которое, возможно, станет новым словом в мире портативных компьютеров.

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