Станция «Луна-25» успешно корректировала траекторию полета к Луне, находясь на пути к плановой посадке 21 августа

12 августа 2023 года мир узнал о новом этапе в покорении космического пространства: автоматическая станция «Луна-25», представляющая собой часть российской лунной программы, успешно провела первую коррекцию траектории перелёта к Луне. Это знаковое событие произошло всего через день после того, как станция была запущена с космодрома «Восточный» на ракете «Союз-2.1б» в 2:10:57 по московскому времени.

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Центр управления полётами (ЦУП) взял на себя контроль над миссией сразу после успешного отделения станции от разгонного блока «Фрегат». Первые данные, полученные от «Луны-25», указывали на штатное функционирование всех её систем. Во время коррекции траектории, двигатель станции проработал 46 секунд, подтверждая эффективность своего функционирования.

Одной из ключевых особенностей этой миссии является использование бортового интегрированного вычислительного комплекса (БИВК-Р), который работает на базе микропроцессора серии R4000. Этот комплекс не просто контролирует функции станции, но и принимает критически важные решения во время её посадки на Луну.

Планы «Роскосмоса» в отношении «Луны-25» весьма амбициозны: станция должна выйти на окололунную орбиту 16 августа, а 21 августа планируется её посадка в районе к северу от кратера Богуславский. Эта миссия станет важным этапом в развитии российской космонавтики и исследовании Луны.

Помимо технической стороны, интерес к этой миссии проявляют и специалисты в области программирования. Многие, высказали предположение, что программное обеспечение управления «Луной-25» может быть создано на таких языках программирования как С, С++, ассемблер, и даже Python.