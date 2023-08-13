SW обновила менеджер проектов JProjects до v.1.7.0, добавив поддержку changelog URL и улучшения для разработчиков на Joomla

Компания SW выпустила обновление своего менеджера цифровых проектов SW JProjects v.1.7.0, предназначенного для разработчиков сайтов на Joomla. Главным нововведением является возможность разработчикам вести свой сервер обновлений для расширений Joomla, что обеспечивает немедленное распространение обновлений для всех клиентов. Ключевые функции:

Внедрена кнопка для просмотра XML по changelog URL.

Добавлен уже готовый код для вставки в XML-манифест каждого проекта.

Поддержка changelog URL для просмотра изменений в новой версии расширения прямо из панели администратора Joomla 4.

Автоматическая генерация XML-файла с описанием изменений на основе данных SW JProjects.

Возможность выбора языка по умолчанию для отображения информации о версии расширения.

Поддержка загрузки изображений в формате webp.

Добавлен новый сервер обновлений с интеграцией changelog URL.

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Для обеспечения полной функциональности показа changelog, разработчики должны внести соответствующую строчку в XML-манифест. В противном случае, Joomla 4 не сможет отобразить информацию о изменениях, даже если она будет доступна.