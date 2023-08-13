Роскомнадзор рекомендует пользователям пользоваться отечественными поисковиками, подчеркивая, что зарубежные сервисы не ограничены на территории России.

12 августа 2023 года, после временного сбоя в работе поисковой системы Google, Роскомнадзор заявил о предпочтительности использования национальных поисковых решений. Отметив, что зарубежные поисковые системы на территории России не подвергаются ограничениям, ведомство тем не менее выразило свою позицию в пользу отечественных ресурсов.

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Вечером того же дня российские пользователи столкнулись с затруднениями при попытке доступа к Google. Основные проблемы связаны с недоступностью мобильной версии поисковика, как показывают данные сервиса GlobalCheck и обсуждения на форуме ntc.party. Однако, используя VPN, проблем с доступом к сайту Google.com не наблюдалось.

Позже, несмотря на эти технические сложности, доступ к сервисам Google был восстановлен.

В связи с этим инцидентом Роскомнадзор рекомендовал гражданам РФ обращаться к отечественным поисковикам. Такой шаг может быть направлен на стимулирование потребителей к использованию национальных интернет-ресурсов.