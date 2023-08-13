Microsoft объявила о доступности предварительной версии SQL Server 2022 для операционных систем RHEL 9 и Ubuntu 22.04

Корпорация Microsoft продолжает активно развивать свой продукт в области управления базами данных - Microsoft SQL Server 2022. Согласно последним сообщениям, начиная с 27 июля, предварительная версия этого инструмента стала доступна для операционных систем Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9 и Ubuntu 22.04.

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Этот шаг позволит разработчикам и администраторам баз данных опробовать новые возможности SQL Server на указанных платформах, хотя и следует помнить, что срок действия ознакомительной версии ограничен 180 днями.

Особое внимание стоит уделить тому, что для тех, кто использует RHEL 8 и Ubuntu 22.04, Microsoft обеспечила возможность работы с SQL Server 2022 при включенном SELinux в "принудительном режиме". Это становится возможным после установки специализированного пакета "mssql-server-selinux".

Для пользователей, планирующих устанавливать SQL Server 2022 в качестве постоянного решения, не потребуется загрузка дополнительных пакетов. Кроме того, Microsoft предоставила новые образы контейнеров для RHEL 9 и Ubuntu 22.04, что облегчает процесс развертывания и тестирования.

Отметим, что первый релиз предварительной версии SQL Server 2022 состоялся в ноябре 2021 года. Эта новая версия предоставляет улучшенные инструменты управления данными и ряд инноваций, которые, без сомнения, привлекут внимание IT-специалистов.



