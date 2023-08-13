Данное решение вызвано стремлением обеспечить информационную безопасность страны и контроль за оборотом служебной информации

С начала июня текущего года в ряде государственных структур России, включая Росавиацию, Федеральную налоговую службу, Минкультуры и другие, вступили в силу ограничения на использование устройств Apple, таких как iPhone и iPad, в рабочих целях. Решение принято в рамках стремления к обеспечению защиты и контроля за оборотом служебной информации, а также в свете реализации доктрины информационной безопасности страны.

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Постановление Минцифры РФ ограничивает сотрудников госструктур в использовании устройств Apple для доступа к рабочим приложениям и переписке. Глава Минцифры Максут Шадаев уточнил, что в случае невозможности использовать Android-устройства, сотрудники должны обращаться к компьютерной технике для обеспечения доступа к электронной почте и документообороту.

Решение о запрете на использование устройств Apple связано с обнаружением операций американских спецслужб, использующих данную технику для вмешательства и мониторинга. Впоследствии компания Apple заявила о закрытии критических уязвимостей, которые могли быть использованы для взлома устройств и незаконного доступа к данным. На этом фоне, ряд государственных структур РФ приняли решение о запрете на использование данной техники.

Эксперты отмечают, что это решение может повлиять на другие организации и компании, и в будущем аналогичные ограничения могут быть введены и в других госкомпаниях и ведомствах, а также на региональном уровне.