Китайские власти сталкиваются с проблемой регулирования времени на видеоигры

Внедрение временных ограничений на время, проведенное детьми и подростками за видеоиграми в Китае, оказалось неэффективным, согласно исследованию проведенному исследователями из Йоркского университета и Университета Де Монтфорт. Вместо того чтобы сократить игровое время, ограничения вызвали противоположный эффект - дети и подростки начали проводить еще больше времени в видеоиграх.

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Исследователи анализировали данные о 7 миллиардах часов игрового времени китайских геймеров в период с августа 2019 года по январь 2020 года. В результате было выявлено, что введение временных ограничений не привело к уменьшению игрового времени. Напротив, время, проведенное в видеоиграх, увеличилось как после первого введения ограничений в 2019 году, так и после их ужесточения в 2021 году.

Средний житель Китая в 2019 году проводил за видеоиграми 1,64 часа в неделю. После введения ограничений это время выросло до 1,76 часов в неделю. Аналогично, в 2021 году время игры увеличилось с 1,29 часов до 1,51 часов в неделю.

Исследователи считают, что такой результат свидетельствует о том, что органы власти не всегда понимают, как эффективно регулировать игровую индустрию и поведение молодых игроков. Вместо изменения игровых привычек, временные ограничения привели к увеличению игрового времени.

В ответ на недостаточную эффективность предыдущих мер, китайские власти разрабатывают новые ограничения. Согласно опубликованному проекту правил, подростки от 8 до 18 лет смогут проводить в мобильных приложениях 1-2 часа в день, в зависимости от возраста. Также предусматривается ограничение времени использования приложений с 22:00 до 6:00 и введение режима, позволяющего родителям контролировать контент, доступный детям.