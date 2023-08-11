Wildberries в поиске своего нового облика: начало тестирования логотипа

Из информации, предоставленной пресс-службой компании, стало известно, что было разработано несколько вариантов дизайна, и текущий — лишь один из предложенных. Сейчас этот логотип можно увидеть на некоторых новых пунктах выдачи заказов и на международном сайте.

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Wildberries подчеркивает, что пока речь идет только о тестовом применении нового дизайна, и о полном ребрендинге еще не решено.

Отметим, что в прошлом году компания пыталась изменить свое название на "Ягодки" и даже оформила заявку в Роспатент. Хотя название сайта было временно изменено, позже компания вернулась к прежнему названию. С учетом текущего тестирования логотипа с англоязычным названием, вероятно, они не планируют возвращаться к названию "Ягодки".