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С 1 сентября для получения рецептурных препаратов потребуется рецепт
Постановление Правительства РФ №468 от 24.03.2023

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Волнения среди пациентов и медицинских экспертов вызвало предстоящее внедрение новой системы контроля над рецептурными лекарствами. Это изменение, предусмотренное постановлением Правительства РФ №468 от 24.03.2023, вызвало обеспокоенность из-за возможных негативных последствий для здравоохранения и пациентов. Согласно представителям сообщества, такие изменения могут привести к нехватке врачей и даже усугубить ситуацию, спровоцировав катастрофический рост заболеваемости в более тяжелых формах и увеличение смертности.

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Лидер Лиги защитников пациентов, Александр Саверский, обратился к главе государства с просьбой задержать введение новых правил минимум на два года. Он выразил мнение, что необходимо учесть потенциальные сложности, которые могут возникнуть у пациентов и медицинских работников из-за новых требований.

Эксперты подчеркивают, что наличие предварительной подготовки и обучение медицинских специалистов в правильном оформлении рецептов может помочь смягчить возможные негативные последствия. В то время как власти стремятся ужесточить контроль над распределением лекарств, критики обращают внимание на необходимость соблюдения баланса между обеспечением доступа к необходимым лекарствам и эффективным контролем.


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#медицина #лекарства #правила #отпуск по рецептам #рецепт
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