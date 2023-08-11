За $490 млн Check Point становится владельцем израильской Perimeter 81

Гигант сферы кибербезопасности, Check Point, заявил о приобретении Perimeter 81, ключевого игрока израильского рынка сетевой безопасности, за инвестиции в размере $490 млн. Этот стратегический ход укрепляет позиции Check Point в мире облачных технологий и данных, подсвечивая их амбиции стать главным решением для удаленных работников на глобальном уровне.

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С этим партнерством основное внимание уделяется слиянию инновационных технологий двух компаний. Гил Швед, CEO Check Point Software Technologies, подчеркнул, что современные тренды к гибридным рабочим стандартам и облачным сервисам привели к росту потребности в передовых системах защиты.

Концепция "нулевого доверия" и стратегия подключения к многоклеточным сетям, которые были ключевыми для Perimeter 81, теперь будут интегрированы в диапазон услуг Check Point. В рамках этой инициативы более 200 экспертов из Perimeter 81 укрепят команду Check Point, расширяя их возможности в области кибербезопасности.

Стоит учитывать, что Perimeter 81, с головным офисом в Тель-Авиве, предлагает клиентам продвинутый комплекс решений для быстрой и надежной организации корпоративных сетей. За последний год компания привлекла внимание инвесторов, собрав $100 млн и достигнув оценки в $1 млрд.

Объединение этих двух компаний может стать революцией в области кибербезопасности, принеся новый взгляд на защиту в эволюционирующем бизнес-пространстве.