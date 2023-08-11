Маркетплейсы на взлёте: обходят операторов в продаже смартфонов

Современные маркетплейсы становятся все более влиятельными игроками на рынке смартфонов России, опережая даже традиционных лидеров этой индустрии. Согласно последним данным, доля продаж "большой четверки" российских сотовых операторов упала с 25% до 20% за последние пять лет. Между тем маркетплейсы, начав с всего 5% доли рынка в 2019 году, к 2023 году уже контролируют 25% рынка.

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Такой впечатляющий рост маркетплейсов объясняется несколькими ключевыми факторами. Во-первых, это разнообразие ассортимента: потребители ценят возможность выбирать из широкого диапазона моделей, включая устройства низкого и среднего ценовых сегментов. Во-вторых, многие маркетплейсы активно расширяют свое присутствие в регионах России, предлагая локальным жителям такие же условия покупки, как и жителям крупных городов. Третьим важным аспектом является цифровизация покупательского поведения: с каждым годом россияне все активнее покупают товары онлайн, и маркетплейсы отлично удовлетворяют эту потребность, предлагая удобные платформы для выбора и покупки.

Кроме того, отметим, что ряд крупных международных производителей смартфонов прекратил официальные поставки своей продукции на российский рынок. Это означает, что ранее проводимые ими маркетинговые кампании в поддержку продаж у операторов связи теперь отсутствуют, что также могло повлиять на долю рынка сотовых операторов.

Однако несмотря на рост популярности маркетплейсов, лидерами продаж смартфонов все же остаются федеральные сети, такие как "М.Видео-Эльдорадо" и DNS, чья доля рынка составляет 45%. Это подчеркивает, что, хотя маркетплейсы и набирают обороты, традиционные розничные сети все еще играют ключевую роль на рынке.

В целом, эти данные показывают, что пейзаж рынка смартфонов в России меняется, а маркетплейсы становятся все важнее для российских потребителей.