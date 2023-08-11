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С 1 сентября 2023 года в России изменятся правила установки устройств на лобовом стекле автомобилей
Штрафы за видеорегистраторы: куда прицепить, чтобы не попасть в ловушку ГИБДД

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С 1 сентября 2023 года российские автомобилисты столкнуться с изменениями в правилах установки оборудования на лобовом стекле автомобилей. Постановление, опубликованное в июне, привело к оживлённым обсуждениям в обществе: куда же девать популярные видеорегистраторы, держатели телефонов и транспондеры для платных дорог?

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Оказывается, всё не так страшно, как могло показаться на первый взгляд! Главный критерий - устройство не должно затруднять обзор водителя. Это подтверждают и юристы. Дмитрий Безделин рекомендует устанавливать видеорегистратор прямо за зеркалом заднего вида, чтобы не создавать помех на пути взгляда водителя. А Марина Сафонова уверяет, что штрафы выписываются крайне редко, и только в случаях, когда устройство действительно мешает обзору.

Так что, автомобилисты, не спешите расставаться с любимыми гаджетами! Просто следите за тем, чтобы они были правильно установлены. Напомним, что зона обзора для водителя через лобовое стекло прописана в п.3 гл. 7 приложения к Правилам дорожного движения.

Не дайте себя поймать на незнании нововведений! Путешествуйте с умом и оставайтесь в безопасности на дорогах!

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#штраф #видеорегистратор #штрафы гибдд #гибдд
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