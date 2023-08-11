Известное издание CNET удаляет тысячи старых материалов, чтобы улучшить свои позиции в поисковой выдаче Google

Известное медиа-издание CNET приняло решение о массовом удалении тысяч своих старых статей в попытке улучшить свои позиции в поисковой выдаче Google. Согласно информации от Gizmodo, такие меры были предприняты как часть неортодоксальной стратегии издания, ранее выразившегося в увольнении сотрудников и переключении на контент, созданный с помощью искусственного интеллекта.

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Удаление старых материалов было определено как "передовая практика" для сайтов, ориентированных на SEO-трафик, по словам Тейлора Канады, старшего директора по маркетингу и коммуникациям CNET. Он указывает на то, что современные интернет-стандарты "наказывают" сайты за хранение устаревшего контента.

Внутренние документы CNET выявляют, что перед удалением каждой статьи, она проходит через тщательный анализ. Это включает в себя рассмотрение её SEO-показателей, даты публикации, объема текста и других критериев. Если статья решено удалять, она архивируется в Wayback Machine, при этом авторы уведомляются заблаговременно.

Однако стоит заметить, что представитель Google Дэнни Салливан подчеркнул: компания не советует изданиям удалять материалы только из-за их "возраста". Несмотря на это, некоторые SEO-специалисты считают, что в определенных обстоятельствах сокращение контента может быть продуктивной стратегией, хотя это требует глубокого понимания механизмов поисковой оптимизации.

В общем, новости о таких радикальных методах оптимизации SEO подчеркивают нестабильность и изменчивость интернет-среды, где изданиям постоянно приходится адаптироваться к новым условиям и правилам игры.