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57-летний чиновник записался добровольцем на СВО, но был арестован по делу о хищении средств
Главе района предъявляют обвинение в превышении служебных полномочий в корыстных целях

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Сегодня Цимлянский районный суд вынес решение, которое вызвало неожиданные реакции в обществе. Владимир Светличный, долгое время занимающий должность главы Цимлянского района Ростовской области, был арестован. Ситуация развилась после его заявления о намерении добровольно отправиться в зону специальной военной операции на Украине.

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Суд удовлетворил запрос следствия и принял решение поместить Светличного под стражу до 6 октября. Главе района предъявляют обвинение в превышении служебных полномочий в корыстных целях. Это решение вызвало дискуссии в обществе, разделив мнения оправданности меры пресечения в данном случае.

Ранее, Светличный объявил о своем намерении добровольно вступить в ряды армии. Его обращение к жителям района вызвало волнение и восхищение одновременно. В 57 лет глава администрации Цимлянского района выразил желание служить в условиях военного конфликта на Украине.

"Десантники говорят: 'Никто, кроме нас'. Я сам себе задал вопрос: 'Если не я, то кто?' Вот и всё. Я хочу, чтобы это всё завершилось быстрее. Тоже хотелось бы внести свой вклад. Хотя, возможно, можно помочь и здесь. Но я решил, что мне надо пройти через это", - рассказал Светличный в интервью "Ростов-на-Дону Онлайн".

Он также подчеркнул, что его решение обдуманное и несет в себе глубокий смысл. "Туда не идут для пиара", - добавил он. Это заявление привлекло внимание общественности, вызвав обсуждение мотивов и последствий этого выбора.

События, связанные с арестом главы района, оказали влияние на обстановку в Цимлянском районе. Напряжение нарастает, и будущее этого уголка Ростовской области становится объектом интереса для всех, кто следит за развитием ситуации. Стремление Владимира Светличного служить на фронте приносит на первый план вопросы героизма, патриотизма и смелости, а также вызывает важные размышления о смысле служения и ответственности перед обществом.

Выбор Владимира Светличного - это не только личное решение, но и символ веры в защиту и безопасность, который откликается в сердцах многих. Какие будут следующие шаги и какова судьба главы Цимлянского района - вопросы, которые будут волновать не только жителей региона, но и всю страну.

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