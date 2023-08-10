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После того как Верховный суд РФ принял решение не считать адрес электронной почты персональными данными конкретного человека, многие российские интернет-платформы начали активно внедрять системы двухфакторной аутентификации для усиления безопасности аккаунтов пользователей.
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Этот шаг стал ответом компаний на растущие опасения в отношении безопасности данных пользователей. Поскольку электронные почтовые адреса больше не считаются уникальными идентификаторами конкретных пользователей, двухфакторная аутентификация становится еще более важным инструментом защиты.
Эксперты в области безопасности утверждают, что такие меры помогут предотвратить несанкционированный доступ к аккаунтам даже в случае, если злоумышленники узнают адрес электронной почты или пароль пользователя. Некоторые компании даже предлагают скидки и бонусы пользователям, которые активируют двухфакторную аутентификацию, стремясь стимулировать большее число людей использовать дополнительные меры безопасности.
Эта тенденция подчеркивает важность защиты данных в эпоху цифровой трансформации и показывает, что компании готовы адаптироваться к меняющимся правовым реалиям, чтобы обеспечивать безопасность своих пользователей.
Верховный суд РФ отказался признать электронную почту персональными данными зарегистрировавшего её человека. придумай похожий заголовок"Электронная почта не считается персональными данными: решение Верховного суда РФ"