Верховный суд РФ определил, что адрес электронной почты не является персональными данным владельца

После того как Верховный суд РФ принял решение не считать адрес электронной почты персональными данными конкретного человека, многие российские интернет-платформы начали активно внедрять системы двухфакторной аутентификации для усиления безопасности аккаунтов пользователей.

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Этот шаг стал ответом компаний на растущие опасения в отношении безопасности данных пользователей. Поскольку электронные почтовые адреса больше не считаются уникальными идентификаторами конкретных пользователей, двухфакторная аутентификация становится еще более важным инструментом защиты.

Эксперты в области безопасности утверждают, что такие меры помогут предотвратить несанкционированный доступ к аккаунтам даже в случае, если злоумышленники узнают адрес электронной почты или пароль пользователя. Некоторые компании даже предлагают скидки и бонусы пользователям, которые активируют двухфакторную аутентификацию, стремясь стимулировать большее число людей использовать дополнительные меры безопасности.

Эта тенденция подчеркивает важность защиты данных в эпоху цифровой трансформации и показывает, что компании готовы адаптироваться к меняющимся правовым реалиям, чтобы обеспечивать безопасность своих пользователей.

Верховный суд РФ отказался признать электронную почту персональными данными зарегистрировавшего её человека. придумай похожий заголовок"Электронная почта не считается персональными данными: решение Верховного суда РФ"



