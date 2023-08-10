Slack выпустила обновлённый дизайн своей платформы, делая акцент на упрощение интерфейса и улучшение пользовательского опыта

После недавнего обновления дизайна и интерфейса, платформа деловых коммуникаций Slack не останавливается на достигнутом. Сегодня компания анонсировала новую функцию, специально разработанную для пользователей из стран СНГ.

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Новая функция, названная "Cyrillic Connect", позволит пользователям из России и других стран СНГ более эффективно интегрироваться с международными командами. Это решение призвано облегчить коммуникацию между сотрудниками разных стран и культур, особенно с учетом того, что Slack отключил поддержку русского языка в приложении.

"Cyrillic Connect" будет автоматически обнаруживать и переводить сообщения на кириллице, отправленные в рабочих пространствах Slack, где русский язык не является основным. Пользователи смогут выбрать, хотят ли они видеть оригинальное сообщение на кириллице, автоматический перевод или оба варианта одновременно.

Джессика Томпсон, старший менеджер по продуктам Slack, поделилась своим мнением по этому поводу: "Мы осознаем, что языковые и культурные различия могут стать препятствием для эффективного сотрудничества. Новая функция "Cyrillic Connect" создана для того, чтобы помочь нашим пользователям из стран СНГ более полноценно взаимодействовать с международными коллегами".

Ожидается, что новая функция будет доступна для всех пользователей Slack к концу лета 2023 года.