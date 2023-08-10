Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl За пост начислено вознаграждение
Энтузиаст создал интерактивную карту мира репозиториев GitHub
Андрей Каща представил уникальную интерактивную карту, объединяющую более 400 тыс. репозиториев GitHub

реклама

Завораживающий новый мир ждет исследователей технологий и любителей программирования. Андрей Каща, разработчик из Сиэтла, создал нечто большее, чем просто карту: он представил нам атлас цифрового мира репозиториев GitHub.

реклама

На основе анализа данных с июня 2020 года по март 2023 года, Каща креативно объединил более 400 тысяч репозиториев, преобразовав их в "страны" и "города" на своей интерактивной карте. Каждая "страна" представляет определенный язык программирования или технологическую платформу, а "города" и "деревни" в этих странах – это отдельные проекты, базирующиеся на этой технологии.

Для программистов и технологических энтузиастов это словно путешествие по миру. В "Питонии", например, вы можете углубиться в множество проектов на Python. Исследуя "Свифторию", вы окунетесь в уникальный мир Swift.

Кроме того, Каща придал своей карте глубину взаимосвязи. Путешественники по этому цифровому миру могут легко увидеть, как один проект связан с другим, и даже перейти к исходным данным проекта с одного клика.

Эта карта - не просто интерактивное представление репозиториев, это мост, который соединяет разработчиков, обучающихся и любопытных умов со всего мира. Она показывает, насколько велик и разнообразен мир программирования.

В эпоху, когда визуализация данных становится все более важной, такие проекты, как карта GitHub Кащи, подсвечивают креативные возможности объединения дизайна, анализа данных и программирования.

Приглашаем вас отправиться в это увлекательное путешествие по миру кода. Какие "страны" и "города" вы хотели бы исследовать? На каких "континентах" ваша душа чувствует себя как дома? На этой карте каждый найдет свое уникальное место.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#софт #данные #программисты #визуализация #карт #программисты из россии #проекты #разработка веб-сайтов
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

KillNet заявили, что арест российских хакеров вредит общему делу
ФБР уличили в использовании запрещенного шпионского софта
Verizon закрывает приложение BlueJeans - конкурент Zoom уходит с рынка видеоконференцсвязи
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Параллельный импорт творит "чудеса" - РФ неизвестным способом преодолела нехватку оптики для танков
40
Как «зубы дракона» пережёвывают технику НАТО и почему Leopard 2 – излюбленное блюдо
19
Reuters: КНДР взломали компанию российского ВПК, производящую гиперзвуковые и крылатые ракеты
7
"Корейская Армата": Танк M2020 получил дальнобойные ПТУР, способные пробить броню Abrams
7
LG Energy Solution пока остаётся лидером рынка тяговых батарей за пределами Китая
+
Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
6
Залужный: Одним танком с броней уже ничего не сделаешь, потому что минные поля слишком большие
1
CNN: Запад получает все более "отрезвляющие" новости о контрнаступлении
1
В сети появились кадры "кладбища" украинской бронетехники в районе Работино, поражённой ВС РФ
2
Зеленский: У России не останется военных кораблей, если она продолжит блокировать украинские порты
8
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию — Украина на 45-м месте
17
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил самоходную артиллерию ВСУ, вызвав в ней мощную детонацию боекомплекта — видео
2
Sega выпускает геймпад и сумку для хранения Switch в стиле Sonic
+
Российский ударный дрон С-70 «Охотник» прошёл почти все тесты и готов к массовому производству
1
Байден дал добро на обучение украинских пилотов управлению американского истребителя F-16
4
Business Insider: Украина тратит много артиллерийских снарядов и это привело к их дефициту в США
1
На Украине опубликовали фото на 40% опустевшего крупного российского склада бронетехники
1
Storm Shadow, SCALP, а теперь и Taurus – ВСУ получат малозаметную ракету с дальностью полёта 500 км
2
В России создали приложение на Android для определения спелости арбузов и свежести продуктов
2
СМИ: в 2023 году россияне стали покупать видеокарты на 50% чаще, чем в предыдущем
1

Популярные статьи

На фоне амбиций Китая построить 500 самолетов J-20 к 2035 г. Индия изучает возможность покупки Су-75
7
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
50
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Дистрибутив Linux для игр
82
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
14
ВС РФ применили самый мощный неядерный боеприпас за всё время СВО - что представляет собой ОДАБ
6
Не все видеокарты одинаково полезны - Radeon RX 5600 XT vs Radeon RX 5600 XT
13
Мощный Ryzen 5 7600X или проверенный Core i5-12600KF — на чем выгоднее собрать игровой ПК
6
Какие секреты открывает затрофеенная в ходе СВО техника НАТО
8
IPS или AMOLED: выбираем лучший дисплей для смартфона
5
Небольшой обзор акустической системы Redragon Orpheus
6

Сейчас обсуждают

Алексей Енютин
23:43
На XP чтобы поставить комп и любоваться на него? Что там кроме самой операционки работает нынче?
Microsoft может закрыть возможность устанавливать Windows 11 на неподдерживаемые компьютеры
SkyMaster
23:41
С таким суперкрутым вооружением, о котором я тут на этом сайте ежедневно читаю, можно галактику захватить
Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
Александр Александров
23:25
Получится у англосаксов отсрочить. Нация идиотов. Просто дно..
Как «зубы дракона» пережёвывают технику НАТО и почему Leopard 2 – излюбленное блюдо
Александр Александров
23:20
А сколько поРа..ка "отрицательно" накопила техники и личного состава? Потерь в армии РФ нет. Ну вы клоуны
Как «зубы дракона» пережёвывают технику НАТО и почему Leopard 2 – излюбленное блюдо
Эдуард Кузнецов
23:19
А кто такие, эти геймеры начального уровня? Груднички с погремушками? Непонятно, зачем им эти процессоры...А! Просверлить несколько штук, надеть на веревочку и повесить над люлькой, пусть брякают, вс...
Intel выпустит двухъядерный процессор для геймеров начального уровня
Bearcub
23:18
Жалко Близард? Нет!!!
Рейтинг Diablo 4 упал почти на 90% в первом сезоне
beltar
23:06
RX 460 была слабее GTX 1050, но если кому-то надо из карты за 1000 р. что-то получить. Так что оценю статью на 5 звезд.
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
REY_B_
22:59
Да ладно! - Китай отрапортовался о снижение экспорта в ЕС более чем на 20%. Это тоже санкции виноваты?
Как антироссийские санкции вернулись в Европу бумерангом и нанесли серьезный удар по ее экономике
Товарищ Ким
22:52
Отличная статья! Молодец! Хорошая работа! Поздравляю с вхождением в клуб первой десятки AMD RX 550 в мире!!!
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
Shatun29
22:50
Где боюсь спросить в России разрешено продавать в открытую за валюту? В страну завозится за валюту может, а не продаётся в стране за валюту. Что-то да завозится, но появились альтернативы, а не как ра...
Как антироссийские санкции вернулись в Европу бумерангом и нанесли серьезный удар по ее экономике
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем