Попытка конкуренции с Zoom на рынке видеоконференций завершается после приобретения и сотрудничества с Google

Телекоммуникационный гигант Verizon объявил о решительном шаге – прекращении работы приложения BlueJeans, которое позиционировалось как конкурент на рынке видеоконференцсвязи, уступая влиянию Zoom. Это решение следует за покупкой компанией Verizon BlueJeans за $400 млн во время эпидемии COVID-19.

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Приложение BlueJeans, представленное в 2011 году и ориентированное на корпоративный сектор, столкнулось с трудностями в поиске своего места под солнцем. Несмотря на попытки конкурировать с гигантами рынка, такими как Google Meet и Zoom, оно не смогло достичь такой же популярности. Даже введение базового бесплатного тарифа в марте текущего года не смогло изменить динамику и привлечь достаточное количество пользователей.

Управление Verizon направило электронные письма сотрудникам BlueJeans с объявлением о намерении закрыть сервис. Согласно этим письмам, поддержка базовой версии приложения будет завершена 31 августа 2023 года. Бизнес-пользователи получат период времени для плавного перехода на другие платформы видеоконференций, чтобы избежать возможных трудностей.

Организована также работа с клиентами, предоставившими свои данные BlueJeans. Они получили возможность скачать свою информацию из приложения перед удалением ее в соответствии с политикой конфиденциальности.

Соучредители BlueJeans, Алагу Перияннан и Криш Рамакришнан, покинули компанию в период после ее покупки Verizon. Это решение подчеркивает трудности, с которыми столкнулся сервис, и маркирует конечную точку для BlueJeans, акцентируя доминирование Zoom в сфере видеоконференций.