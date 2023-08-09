Истребители не помогут а звезды смерти еще не подъехали

В нарастающей напряженности между Украиной и Россией появился взвешенный взгляд американского радиоведущего, Гарланда Никсона. На своем YouTube-канале он поделился своими мыслями о текущей ситуации, высказав сомнения в эффективности слов украинского лидера Владимира Зеленского о возможном возврате потерянных территорий.

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Эксперт подчеркнул, что надежды на возвращение Донбасса и Крыма скорее всего остаются лишь на словах, и в мировом сообществе нет особых оснований верить в этот исход. Никсон подчеркнул, что это мнение распространено, и РИА «Новости» подчеркивает, что он говорит от имени большинства.

Особое внимание эксперт уделил военной мощи России, охарактеризовав ее как одну из самых значительных в мире. Следовательно, анализируя сложившуюся ситуацию, Никсон сделал вывод, что Украине, даже при наличии поддержки и даже в случае появления истребителей F-16, трудно рассчитывать на позитивный исход.

Эта точка зрения не осталась без внимания. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал свое мнение о неэффективном использовании Киевом ресурсов, предоставленных НАТО.